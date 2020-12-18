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«Резали ножом и пытали раскаленным утюгом»: под Киевом раскрыли жуткое преступление

12:40 18 декабря 2020
Оружие

В Киевской области полиция раскрыла преступление: банда с особой жесткостью пытала семью пенсионеров, вымогая деньги и ценности. Об этом начальник ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Андрей Небытов сообщает в своем Facebook.

30 ноября пятеро вооруженных злоумышленников в черной одежде и балаклавах ворвались в частный дом в селе Лубянка Бородянского района Киевской области, где затем в течение часа, требуя денег, резали ножом и пытали раскаленным утюгом супругов-пенсионеров и их двоих детей. В результате грабители забрали 3 000 долларов США, 8 000 гривен, ювелирные изделия, а также два автомобиля хозяина дома.

В четверг, 17 декабря, банда была задержана. У злоумышленников изъяли огнестрельное оружие, в том числе автомат Калашникова, спецсредства, тактическую одежду, балаклавы, рации, а также шесть транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Украине действовала банда похитителей людей, которую контролировали из «авторитеты» из России.

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