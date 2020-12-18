Пьяный неадекват с гитарой пытался прорваться в операционную киевской больницы

В Киеве пьяный неадекват с гитарой ворвался в операционную Больницы скорой помощи и пытался напасть на одного из членов бригады медиков. Об этом сообщила Муниципальная варта в Facebook.

Прибыв на место, сотрудники муниципального органа успокоили гражданина стяжками и задержали до прибытия полиции. Уже правоохранители доставили его в районное отделение полиции.

Опубликованы фото.

Напомним, в октябре в киевской больнице № 17 больной напал на врача и серьезно ранил его металлическим стулом. Медика сразу госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.



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