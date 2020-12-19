"Антиподарки" от Святого Николая: таможенники обнаружили в бананах крупную партию кокаина на 12 млн долларов

Одесские таможенники на пункте пропуска в Старокозачьем изъяли 54 кг кокаина. Стоимость изъятого на «черном рынке» оценивается в более чем 12 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Одесской таможни в Facebook.

«В ночь, когда по традиции Святой Николай разносит подарки послушным детям, контрабандисты лишились 54 кг кокаина. В пункте пропуска „Староказачье — Тудора“. Именно здесь во время совместного осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 свертков, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг», — сообщили таможенники.

По словам заместителя начальника Одесской таможни Дениса Пудрика операция проводилась совместно с представителями УСБУ в Одесской области и пограничниками под процессуальным руководством Одесской прокуратуры, пишет РБК-Украина.

Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Молдову с последующим перемещением в Европу. Экспресс-тест на месте подтвердил, что это кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников.

«Стоимость изъятого наркотика по ценам „черного рынка“ составляет 12 миллионов долларов США», — добавил Пудрик.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статье 305 Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», два месяца назад правоохранители блокировали в Одессе транзит через нашу страну 750 килограммов психотропного вещества — каптагона, известного как «боевой наркотик Исламского государства».

Фото: Facebook/Государственная таможенная служба Украины

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