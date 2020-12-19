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Происшествия

Из-за внука Шуфрича произошел скандал в киевском кафе

17:59 19 декабря 2020
Кафе Идеалист

В субботу, 19 декабря, в Киеве в заведении Idealist на Ярославом Валу произошел инцидент, к которому имеет отношение семья нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Художник Тигран Хачатрян рассказал в Facebook, как попросил взрослых заняться своим ребенком, который громко вел себя в кафе, и нарвался на оскорбление.

По его словам, мальчик в обуви прыгал по диванам и «вел себя слишком буйно, как для заведения».

«В тот момент, когда он огромной грязной машинкой для улицы начал в прямом смысле слова катать по нашему столику, родители получили от меня просьбу: «не могли бы вы заняться своим ребенком?», на что был получен ответ: «закройся, чурка» и угрозы в стиле «ты вообще видел на каких номерах мы приехали?» и «я сейчас вызову личную охрану!», — так Хачатрян описал сцену в кафе.

Он уточнил, что с малышом были сестра и мать певицы Луны и опубликовал фото женщин, которое нашел через соцсети.

В свою очередь, вторая сторона конфликта, а именно Алина Герасимова, жена музыканта Нестора Шуфрича (младшего сына политика от ОПЗЖ Нестора Шуфрича) в своем Instagram-аккаунте в Stories описала ситуацию в другом ключе. Комментарий также добавила ее мать. Женщины пишут, что Хачатрян угрожал маме и ее маленькому сыну. А никто из мужчин, бывших в кафе, и четыре официанта не вмешались в конфликт и не защитили их.

Алина Герасимова хочет, чтобы обидчик извинился перед ней.

Известно, что Алина Герасимова, жена музыканта Нестора Шуфрича-младшего является родной сестрой певицы Луна (Кристины Герасимовой). Певица Луна в свою очередь — бывшая жена музыканта Юрия Бардаша, основателя группы «Грибы», одного из создателей хита «Между нами тает лед».

Сыну Алины Герасимовой и Нестора Шуфрича-младшего сейчас 3 года. Его зовут Михаэль. Это он «буйно» вел себя в кафе.

Напомним, в сентябре этого года сын нардепа Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший попал в ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, который вызвала фотосессия самого нардепа Шуфрича, который оказался любителем сафари и не стесняется хвастаться убитыми экзотическими животными.

Фото: Наш Киев, jetsetter.ua, facebook.com/tigran.badass/

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