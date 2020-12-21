В Киеве пьяница напал на медиков скорой помощи

В Киеве пьяный мужчина избил медиков-женщин: пострадали 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра.

Как сообщают в столичном Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, на женщин набросился пациент «с подозрением на алкогольное опьянение», который в «состоянии агрессии» вытолкал фельдшера из машины скорой помощи и толкнул медсестру.

«Первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая — закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение», — сообщают в Центре и добавляют, что вызванный на место инцидента наряд полиции «составил соответствующие акты».

«Есть зарегистрированный факт нападения. Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия по отношению к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей. Существующее законодательство не позволяет это сделать. А безнаказанность, как известно, лишь умножает агрессию, делая бригады ЭМП и других медиков беззащитными в таких случаях», — добавили в Центре.

Тем временем в МВД сообщают, что киевские полицейские доставили в управление 23-летнего парня, который подозревается в нанесении телесных повреждений двум медицинским работникам

«Предварительно установлено, что злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи — по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете „скорой“, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждении», — говорится в сообщении.

По данному факту открыты два уголовных производства.

Напомним, что на днях в Киеве пьяный мужчина в неадекватном состоянии с гитарой ворвался в операционную Больницы скорой помощи. «Гитарист» попытался напасть на одного из членов бригады медиков, однако его скрутили и передали полиции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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