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Происшествия

Избитый мэр Броваров сообщил подробности нападения

15:29 22 декабря 2020
Игорь Сапожко

Городской голова Броваров Игорь Сапожко считает политической расправой нападение, которое произошло на него вечером понедельника, 21 декабря. Об этом он заявил в своем Facebook.

«Группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья — жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли», — сообщил мэр.

По его словам, нападение было совершено с целью запугать его и заставить снять свою кандидатуру с выборов.

Однако Игорь Сапожко продолжает готовиться к повторным выборам, которые пройдут 17 января.

Фото: Facebook Игоря Сапожко

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