Загадка с пулей: полиция обстреляла пошедшего на таран водителя в Киеве

В Киеве полицейские с погоней и стрельбой задерживали водителя, пытавшегося сбежать от правоохранителей и таранившего служебный автомобиль.

Как сообщают в столичной полиции, патрульные применили оружие — водитель-беглец получил ранение головы, был госпитализирован и прооперирован.

История с погоней и стрельбой началась с того, что полицейские в Оболонском районе останавливали машины, чтобы привлечь водителей в качестве свидетелей при оформлении административных материалов. Речь шла о водителе авто, которого заподозрили в пьяной езде.

«В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему знак об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал и, добавив скорости, уехал», — сообщают в столичной полиции, чьи сотрудники начали преследовать беглеца.

Последний же, уходя от погони, проезжал перекрестки на красный свет и задел другой автомобиль. На проспекте Правды один из экипажей патрульных, получивший ориентировку, заблокировал движение Hyundai. Однако водитель попытался сбить полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius.

«Полицейский, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ „О Национальной полиции Украины“, применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai. После чего водитель остановился», — отметили в полиции и добавили, что мужчина был ранен.

В салоне его авто обнаружили «устройство для отстрела резиновых пуль», затвор которого «был отведен в крайнее заднее положение». Также при осмотре вещей раненого обнаружен пакет с белым порошкообразным веществом, «похожим на наркотическое».

Медики, прооперировавшие водителя Hyundai, извлекли из его головы резиновую пулю от «травмата».

Напомним, что недавно в Николаеве нетрезвый мужчина, разозлившийся на компанию с детьми, запускавшую во дворе дома фейерверки, ранил 10-летнего мальчика из пистолета «не огнестрельного действия».

Фото с Pixabay.

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