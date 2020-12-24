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Происшествия

«Не дождался помощи»: мужчина умер возле киевской больницы

11:34 24 декабря 2020
Скорая помощь

В сеть выложили фото умершего мужчины, который лежит прямо на улице возле одной из киевских больниц.

«На Харьковской, прямо возле больницы, умер человек, который так и не дождался помощи. Теперь так и лежит прямо возле больницы», — сообщает ресурс «Киев Оперативный», разместивший фотографии с телом умершего, в социальных сетях.

На фото видно, что тело умершего частично прикрыли, похоже, целлофановыми пакетами для мусора

Ранее подобный случай произошел на Буковине — 69-летний мужчина пришел в медучреждение самостоятельно, сел на лавочке перед входом и ждал помощи медиков около часа. Потом ему стало совсем плохо, люди подняли шум и позвали врачей. Медики начали оказывать первую помощь, но пациент уже умер.

А в Львовской области в больнице умерли двое мужчин, лежащих в реанимационном отделении. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность — в медучреждении пропало электричество, а пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света, но они почему-то задействованы не были.

Иллюстративное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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