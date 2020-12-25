Когда собаки без намордников: в сети обсуждают видео инцидента в киевской многоэтажке

В сеть выложили видео, снятое камерами виденаблюдения, установленными в одной из столичных многоэтажек — два пса набросились на маленькую собачку, которую держала на поводке девушка, ждавшая лифт.

«Очень наглядно о том, почему нужно держать собак в наморднике и на коротком поводке. Киев, Кульженков, 37», — говорится в комментарии к видео, которое в соцсети выложил «Киев Оперативный».

На видео четко видно, как девушка пытается защитить своего пса и падает, а собаки не отстают от нее, пока из лифта не выходит другая девушка и не загоняет их обратно.

Интернет-пользователи активно подключились к обсуждению этой, к сожалению, далеко не единичной ситуации:

«Собачки замечательные животные. В отличии от их хозяев в большинстве случаев»

«Но мой-то до-о-обрый. Он не кусается…»

«Поругались собачки ну и что? Это бивает

«Почему-то, когда я называю людей, которые не одевают собакам намордники, долбанами, они обижаются…»

Напомним, что осенью в детской клинической больнице Днепра умер двухлетний мальчик из города Селидово, что под Донецком — малыша сильно порвал домашний пес.

Фото с Pixabay.

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