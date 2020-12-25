Под Одессой в ловушку для воров попали две 6-летние девочки: обе серьезно ранены

В Лиманском районе Одесской области произошло ЧП — две шестилетние девочки попали под обстрел самодельного устройства, которое установил отец одной из них в собственном сарае.

Вылетевшая из самострела дробь ранила одну из девочек в обе ноги, а другой — попала в брюшную полость.

Самодельное устройство

Родители же в это время находились в доме, сообщает Управление Национальной полиции в Одесской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, решая вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение») и части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе стрельбу по детям во дворе жилого многоквартирного дома устроил житель Каменского на Днепропетровщине, а перед этим похожий инцидент произошел в Бердянске Запорожской области.

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