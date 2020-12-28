На открытом Зеленским мосту совершили "диверсию"

В Запорожье, где недавно при участии президента Украины Владимира Зеленского открыли движение по Балочному мосту, соединившему берега реки Старый Днепр, задержали мужчину, который вынимал болты из конструкций путепровода.

Как сообщают в патрульной полиции Запорожской области, правоохранители задержали мужчину в понедельник, 28 декабря.

«О около 4:00 инспекторам поступило сообщение, что на новом мосту неизвестный мужчина выкручивает болты из конструкции моста. Прибыв по указанному адресу полицейские обнаружили 37-летнего жителя города с мешком, в котором находились болты от сооружений и инструменты», — сообщают в полиции.

Задержанный «террорист» признался, что совершил кражу ради собственной наживы.

Напомним, что Балочный мост (протяженность — более 9 километров, он состоит из шести транспортных развязок, в составе которых — 27 искусственных сооружений) открыли 24 декабря 2020 года.

Напомним, что в Одесской области трое мужчин за несколько ночей сняли с городской теплотрассы 3 тонны (300 метров) металлической обшивки и сдали ее на металлолом.

Фото с сайта Офиса президента и патрульной полиции Запорожской области.

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