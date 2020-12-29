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Происшествия

Киевлянин с коммунистической символикой попал под следствие во Львове

9:39 29 декабря 2020
Шапка

В понедельник, 28 декабря, во Львове в одном кафе заметили человека в шапке с коммунистической символикой — правоохранители открыли уголовное производства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В кафе на улице Валовой 19-летний житель Киева находился в шапке с кокардой, на которой были изображены серп и молот в красной звезде. Об этом происшествии проинформировали правоохранителей — полиция открыла уголовное производство.

Максимальное наказание, предусмотренное за пропаганду пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, — лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что В Киеве предприимчивые люди в районе станции метро «Почайна» установили памятник Ленину и делали платные фото на его фоне.

Фото: Нацполиция

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