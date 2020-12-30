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Происшествия

Одесская трасса заблокирована из-за крупного ДТП под Киевом

16:11 30 декабря 2020
На месте ДТП

Утром 30 декабря под Киевом, на автодороге Киев — Одесса, а именно в районе села Вита Почтовая, произошло ДТП при участии сразу 8 авто. Как сообщает Патрульная полиция, погибших при столкновении нет, однако два человека получили травмы и были доставлены в больницу.

Вместе с тем столкнувшиеся автомобили заблокировали две крайние левые полосы автобана в направлении Одессы. Объезд осуществляется по двум правым полосам.

На месте работают спасатели, медики и полицейские.

Опубликованы первые фото:

Напомним, накануне тройное ДТП произошло в Днепре. Там водителя одного из авто пришлось вырезать из салона.

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