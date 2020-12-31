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Происшествия

Двое детей трагически погибли на Полтавщине

20:30 31 декабря 2020
лед

В четверг, 31 декабря, в Кременчуге Полтавской области на реке Сухой Кагамлык утонули двое детей. Об этом сообщили в ГСЧС.

Трагедия произошла около двух часов дня. В 15:22 тела детей водолазы уже достали из воды. Ребятам по 10 лет.

По информации городского сайта 05366, ЧП произошло на окраине Молодежного, в районе улицы Тараса Бульбы. Дети провалились под лед на речке.

Для проведения работ привлекалось десять человек личного состава и четыре единицы техники ГСЧС.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о студентах Полтавского педуниверситета, которым удалось спасти двух девочек, оказавшихся в ледяной воде городского пруда.

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