Всю новогоднюю ночь спасатели в Закарпатье искали упавшего в реку парня

В полночь пятницы, 1 января в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили о падении парня в речку Лисичанка. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Женщина сообщила, что ее 24-летний родственник, направляясь домой со своей девушкой, поскользнулся на мосту через реку Лисичанка и упал в воду.

Спасатели всю ночь искали мужчину, утром к поискам присоединились водолазы. Только в 10:05 было в воде обнаружили тело парня, которое течение отнесло вниз. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Ранее ГСЧС предупреждала, что на реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды на 0,5−1,5 метра.

Напоминаем, перед Новым годом-2021 в Полтавской области на реке утонули двое детей — они провалились под лед.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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