Один из главарей «ЛНР» ранен при взрыве

Во время взрыва в многоэтажном доме в оккупированном Луганске был ранен один из местных «командиров».

Как сообщает ресурс «Раньше всех. Ну почти», эту информацию подтвердил «Интерфаксу» информированный источник. Речь идет о «главе Народной милиции «ЛНР». При этом отмечается, что в многоэтажке «взорвался газ».

Информационное агентство не называет фамилию пострадавшего, однако ранее в социальных сетях сообщали, что в доме, где прозвучал взрыв, живет Ян Лещенко. Выдвигались разные версии, в том числе, и не связанные с газом.

Кстати, Ян Лещенко — фигурант баз данных «Миротворца», куда он внесен как сепаратист и боевик незаконных вооруженных формирований.

Местные паблики утверждали, что «милиционер» контролирует поставки дешевого спирта и сигарет.

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