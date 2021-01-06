"Была в невменяемом состоянии": стали известны подробности расправы матери над ребенком в Киеве

В Киеве на улице Шухевича, где мать выбросила 3-х летнего малыша из окна 8 этажа, возле дома полиция обнаружила посуду, детские вещи, продукты питания.

Как известно, мальчик остался жив. Его спасло то, что он упал на землю. Ребенка в тяжелом состоянии «скорая» увезла в детскую больницу Охмадет.

По словам соседей, сначала женщина выбрасывала вещи и продукты из окна, а затем выбросила и своего сына.

Причины, по которым она так поступила, неизвестны. Но по словам соседей, последние дни женщина была постоянно пьяна и конфликтовала с мужем.

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Муж появился возле дома через минут 40 после того, как мать выбросила своего сына. Он якобы утром ушел на работу и не знал о происходящем.

На месте работали полиция и медики.

Свидетель Богдан рассказал подробно о том, что происходило на месте ЧП. Он подтвердил, что женщина вела себя неадекватно.

Фото dtp.kiev.ua

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