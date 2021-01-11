Избивали, как боксерскую грушу: в Украине блогеры за деньги издевались над людьми в прямом эфире

В Бердичеве объявили о подозрении известному видеоблогеру по прозвищу Турик. С 2018 года он вел свой канал на YouTube, куда выкладывал довольно специфический контент: зрители в прямом эфире могли увидеть, как издеваются над людьми. Турик избивал своих жертв резиновым шлангом от стиральной машинки, вырывал им на голове волосы, заставлял выпивать огромное количество спиртного, всячески их унижал. И все это делалось по заказу зрителей, которые в режиме реального времени перечисляли деньги на некий расчетный счет и придумывали все новые пытки для жертв блогера. По пока не подтвержденной информации, во время прямых эфиров Турика могли умереть как минимум два участника стримов (прямых трансляций). В настоящее время по требованию полиции YouTube-канал «Малыш&Бригада», на котором транслировались эти неоднозначные прямые эфиры, закрыт. Все видеоролики, которые там находились, — 28 полуторачасовых стримов — были удалены. Но все-таки сохранилась некая информация. Например, можно увидеть, что у канала «Малыш&Бригада» было более сотни тысяч подписчиков. Последний стрим, на котором избивали 28-летнего парня по имени Владимир, одновременно смотрели почти 30 тысяч подписчиков. Именно во время этого прямого эфира и удалось задержать блогера Турика и его сообщников. По словам матери Владимира, ее сын, когда в квартире появились оперативники, уже был без сознания. «Мне сказали: еще день — и вам принесли бы труп сына», — рассказала по телефону женщина журналисту «ФАКТОВ». Кто такой Турик и что собой представляли его видеотрансляции? Сколько можно заработать во время так называемых треш-стримов? Кого именно выбирал себе в жертвы видеоблогер и выживали ли они? В этом попытались разобраться «ФАКТЫ».

«После съемок мне вместо сына принесли «живое мясо»

Сначала — официальная информация. По словам пресс-офицера полиции Житомирщины Аллы Ващенко, в мае прошлого года к ним обратилась некая женщина и сообщила о том, что пропал ее 28-летний сын Владимир. Накануне парню предложили подработать. Неизвестный мужчина пообещал Владимиру 150 долларов. Но какую именно работу придется выполнять за эти деньги, незнакомец не сказал.

— Володя работал грузчиком на местном рынке, — рассказала «ФАКТАМ» по телефону Валентина, мама Владимира. — Сын успел мне сказать, что ему предложили заработок, и пропал. Его не было несколько дней, и я обратилась в полицию.

Однажды на улице знакомая мне сказала: «Видела твоего Вову в интернете. Это ужасно». Я: «Как? Где видела?» Знакомая объяснила, где и как искать видео с участием моего сына. То, что увидела я, действительно было ужасно.

Когда Вову освободили и медики принесли его домой на покрывале, он был в бессознательном состоянии. Мне принесли не человека, а «живое мясо». Чуть позже, когда Вова немного пришел в себя, он признался, что почти ничего не помнит. Вспоминает лишь то, что его били и снимали все на камеру. Один раз Вова сказал своим мучителям, что больше не хочет принимать участие в съемках. В ответ тот, кто там был главным, стал кричать, что Вова будто бы что-то должен зрителям, и несколько раз ударил моего сына. Все это в прямом эфире видели тысячи людей, которые в этот момент подначивали главного: ударь его еще раз, накажи его.

Сын хотел убежать из квартиры, где проходили съемки, но ему это не удалось. Не было сил. Говорит, что все время находился в каком-то странном состоянии. Его там постоянно поили водкой. А в водку, наверное, что-то подливали.

По информации полиции, YouTube-канал «Малыш&Бригада» работал несколько лет. Но сначала блогер Турик рассказывал в своих прямых эфирах о криминальных новостях. В какой-то момент концепция канала изменилась. В конце мая 2020 года Турика вместе с сообщниками задержали прямо во время стрима, на котором избивали пропавшего Владимира.

— На одном из каналов YouTube мы увидели фрагмент прямого эфира, где было видно, как здоровенный мужчина, голый по пояс, облитый зеленкой, избивает парня, похожего на пропавшего накануне, — рассказала пресс-офицер полиции Житомирщины Алла Ващенко. — Было установлено место, откуда велась эта прямая трансляция. Оперативники ворвались в помещение и прекратили избиение.

Позже мы выяснили, что данный канал на YouTube на протяжении некоторого времени транслировал видео, которое можно отнести к пропагандирующему культ жестокости и насилия. В прямом эфире зрители за деньги придумывали издевательства для жертв видеоблогера: заставляли съесть целую луковицу или предлагали отхлестать жертву резиновым шлангом от стиральной машинки. Подписчики за деньги заказывали порой самые изощренные издевательства над жертвами блогера.

Организатор трансляции и его сообщники были задержаны. Однако пока им избирали меру пресечения, они скрылись. Повторно их задержали несколько месяцев спустя на территории Полтавской области. На этот раз злоумышленники уже были арестованы. Им инкриминируют пытки и незаконное лишение свободы.

«Автор стримов под каждым видео писал: «Все снято ради смеха. В постановках участвуют актеры»

Рассказывать о стримах Турика и не увидеть хотя бы фрагмент — было бы неправильно. С канала «Малыш&Бригада» на YouTube, как я уже упоминал, был удален весь контент. Но пытки и издевательства над другими людьми, судя по количеству подписчиков, все-таки вызывали у зрителей определенный интерес. Наверняка где-то кто-то копировал это видео и выкладывал на своих интернет-страничках.

Фрагмент стрима

Поиски нужного контента заняли у меня чуть больше часа. Видео от Турика действительно существовало. Интересно, что сам автор вышеупомянутых стримов под каждым видео писал: «Все снято ради смеха. В постановках участвуют актеры». Ну что же, посмотрим какой-нибудь «юмористический» ролик от Турика.

Осторожно! Контент по ссылке 18+! Особо впечатлительным лучше не смотреть.

Первый ролик, который попался мне на глаза, назывался «Жмур релакс». Его выложили на некоем российском сайте. В кадре — довольно сюрреалистическая картинка. Зеленые стены, какой-то неадекватный худой мужчина, делающий странные движения, бегает вокруг очень толстого человека, обматывая того пищевой пленкой. Тучный мужчина умоляет о пощаде. Видно, что ему очень тяжело дышать. Но худой продолжает заматывать свою жертву в пищевую пленку. Потом жертву заставляют танцевать под музыку. Потом этого же мужчину с перемазанным краской лицом начинают бить кулаками. В это время на экране появляются задания от зрителей, которые подсказывают, что еще можно сделать с жертвой. Турик тут же отвечает, сколько это может стоить.

Возможно, этот ролик с пищевой пленкой был одним из самых безобидных. Кроме того, мне удалось увидеть, как мужчину бьют боксерскими перчатками, как ему же вырывают на голове волосы и приклеивают туда перья. Было и многое другое, что можно было бы пометить как «видео не для слабонервных».

Больше подобных роликов я нашел в TORе -темной части интернета, куда можно попасть только с помощью специального браузера. Очень хотелось найти человека, который мог бы мне что-то рассказать о так называемых треш-стримах. И вот в комментарии к одному из роликов Турика один из участников данного интернет-сообщества несколько раз упомянул, что лично знает блогера, снимавшего эти видео. Без особой надежды на ответ я написал этому человеку и попросил его об интервью. И тот неожиданно согласился пообщаться при условии полной анонимности. Это была удача. Не знаю, можно ли доверять этому человеку, насколько он действительно владеет информацией о том, что происходило за закрытыми дверями на пятом этаже бердичевской квартиры. Но, судя по его рассказу, о Турике он знает не понаслышке.

«Блогер заставлял своих жертв заниматься в прямом эфире сексом с бомжихами»

— Давайте договоримся сразу, что вы не будете меня спрашивать, какую именно роль я выполнял в стримах Турика и в его деятельности, — попросил меня собеседник, назвавшийся Бубой. — Турика могут выпустить на свободу, и он легко может вычислить, кто и что про него рассказывал. Ведь до этого момента ему часто удавалось выходить сухим из воды.

У Турика папа когда-то работал в военкомате. Бердичев — городок небольшой, и человек в военной форме и при должности обычно пользуется некоторым влиянием. Возможно, отцу раньше удавалось отмазывать своего сына.

Турик

Расскажу, как все начиналось. Первый стрим Турик провел в 2017 году. Он, имеющий судимость за оружие и кражи, хорошо знает, что такое блатной мир. Вот он и рассказывал для своих подписчиков о криминальных новостях, но на блатном языке. Потихоньку он набирал подписчиков. Но денег эти стримы не приносили. Да, многим нравилось, да, ставили лайки. Но Турик захотел пойти дальше. Он решил как-то монетизировать свои видеоработы.

В какой-то момент Турик решил поменять концепцию своих стримов. Он начал приглашать на эфир алкоголиков и бомжей и устраивать между ними, например, бои куском сала. Это действительно выглядело необычно, а возможно, и смешно. Но несколько таких стримов, и популярность канала Турика начала падать. Нужно было придумать еще что-то.

Турик говорил мне, что нужно изготавливать контент, ориентированный на россиян. Мол, у них больше денег. Вот тогда и начались первые эфиры, где бои были уже не шуточные, а почти реальные.

Подписчиков все равно было маловато. Украинский же зритель за подобное видео платил неохотно. И вот тогда, для того, чтобы привлечь внимание именно российских зрителей, Турик записал видео, как он в Хмельницком избивает ветерана АТО. Логика была в том, чтобы вызвать симпатии российского зрителя. И действительно, об избиении ветерана АТО ради видео заговорили в Украине. Все СМИ об этом сообщили. Начали говорить об этом случае и в России. Так Турик и набрал необходимое количество подписчиков. Теперь дело было за малым. Для задумки Турика требовались жертвы.

Насколько я знаю, он предлагал подработать социально незащищенным личностям, у которых были проблемы с алкоголем или наркотиками. Обещал им заплатить. Но в результате его жертвы попадали в самое настоящее рабство. Выйти оттуда было невозможно. Турик купил квартиру в пятиэтажке на пятом этаже и перед лестничной площадкой установил металлическую решетку.

Денег он никому не платил. Жертвы жили в этой же квартире. Он им покупал сигареты, еду, спиртное. И из обещанной суммы вычитал деньги на «содержание» своих пленников.

Турик проповедовал философию АУЕ — «Арестантский уклад един». Своих жертв он называл «конями», как на зоне называют слуг у блатных. Так вот, теперь эти «кони» могли стать участниками очередного стрима в любое время суток, когда это захочется самому Турику или его подписчикам.

Основными действующими лицами постановок были Жмур, очень тучный мужчина, и Костыль — худой, вертлявый. Они продержались в эфирах Турика дольше всего. Каждый из них мог стать как жертвой, так и палачом. Чаще издевались на Жмуром. Его обмазывали зеленкой, надевали на него бюстгальтер и женские трусики, что на зоне считается унижением, заставляли танцевать какие-то идиотские танцы. Кроме того, по заданию зрителей Жмур должен был съесть пять сотен пельменей или сырую курицу. За малейшее непослушание «коня» били в прямом эфире.

На эфир приводили грязных отвратительных бомжих и заставляли «коней» заниматься с ними сексом. Чтобы канал не закрыли, сексом участники занимались, прикрывшись простыней.

«За 2 тысячи долларов могли отрезать палец жертве»

— Буба, в комментариях к одному видео в TORе вы написали о том, что как минимум два человека могли умереть на прямых эфирах…

— Я могу это только предполагать. Но об этом же говорил и один из тех, кому удалось сбежать из квартиры пыток, где снимали стримы. Некто по прозвищу Шпунт рассказывал другому блогеру, Мопсу, о том, что творилось во время прямых эфиров.

Но я исхожу из того, что видел. В 2018 году на эфиры к Турику попал наркозависимый по кличке Кока. Ему Турик обещал заплатить денег, но в результате несколько дней продержал взаперти, снимая с ним разное видео на потеху публике. Однажды подписчик из России под ником Москва заказал для Коки такое испытание: влить в него огромное количество боярышника. Москва переслал Турику деньги на покупку боярышника. Честно признаюсь, что не знаю, о каких объемах идет речь.

Турик под одобряющие комментарии вливал в Коку эту отраву. Москва повышал ставки: сто рублей, двести, триста. В какой-то момент Кока упал со стула, но Турик поднял его и продолжил заливать в свою жертву настойку боярышника, чтобы заработать на трансляции еще немного денег. На последних кадрах видно, как Кока обмяк. Я думаю, что он мог умереть во время съемки.

Возможное убийство в прямом эфире

В следующих эфирах его больше не было. А вскоре полиция сообщила о том, что в овраге на окраине Бердичева было обнаружено тело Коки. Причина смерти — алкогольное отравление. Никто этот факт не сопоставил с недавним стримом.

Был еще один случай. «Коней» накачали каким-то препаратом. Они вытворяли что-то неадекватное в прямом эфире. Потом один из них, по имени Дима, в конвульсиях упал на пол. Так и пролежал без движений до конца эфира. Больше его никто нигде не видел. Кто знает, может быть и его уже нет в живых.

Возможная смерть в прямом эфире

— Турик не особо церемонился со своими жертвами?

— Бил за любое непослушание. Или расстреливал из пейнтбольного маркера.

— Сам Турик неоднократно заявлял, что любой из участников его шоу может уйти в любой момент. Но ни Жмур, ни Костыль не уходили. А действительно, почему?

— Они находились все время взаперти. По многу дней не выходили на улицу. Убежать было невозможно.

— Еще одно утверждение Турика: все было не по-настоящему. Мол, все участники — актеры и видео делалось для смеха…

— Ну не знаю, спросите у мамы Владимира, которого в прямом эфире 150-килограммовый Жмур избивал боксерскими перчатками. Почему Владимира принесли после освобождения полуживым? Для смеха? А вы знаете, что такое «фаберже»? Это когда бьют по спине резиновым шлангом. Однажды Жмуру пришлось за 30 тысяч рублей выдержать 150 таких ударов! (Осторожно! Контент по ссылке 18+! Особо впечатлительным лучше не смотреть. — Ред.)

Ради денег Турик был готов сделать с «конями» все, что угодно. Однажды один из донатеров (подписчик, который перечисляет деньги блогеру за выполнение каких-либо условий) спросил: сколько будет стоить отрезать палец одному из «коней»? Не задумываясь, Турик назвал сумму — 2 тысячи долларов. И думаю, что, если бы подписчик перечислил эту сумму или хотя бы начал торговаться, палец бы отрезали.

Как мне удалось выяснить у Бубы, в Украине работают несколько подобных YouTube-каналов, где в прямом эфире за деньги издеваются над людьми. В ближайшее время мы попробуем раздобыть информацию об украинских треш-стримерах, а также выяснить, существуют ли на самом деле так называемые «красные комнаты», где по заказу зрителей блогеры убивают своих жертв.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Кривом Роге семейная пара снимала на видео, как они насилуют свою 3-летнюю дочь.

На фото в заголовке: Турик в суде



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