После Виктора Ляшко мошенники добрались до министра экономики Петрашко

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предупредили, что неизвестные распространяют номер телефона, который якобы принадлежит руководителю ведомства Игорю Петрашко, однако это не так.

«С сегодняшнего дня неизвестными лицами распространяется фейковый номер министра Игоря Петрашко. Сообщаем, что номер +38066 959 18 59 не имеет никакого отношения к министру. Просьба не реагировать на любые сообщения или указания с этого номера», — говорится в сообщении, размещенном на страничке министерства в соцсетях.

Напомним, что ранее жертвой мошенника стал главный санитарный врач Виктор Ляшко — аферисты звонят якобы от его имени и просят перевести на счет солидную сумму денег из-за «тяжелого положения» замминистра здравоохранения.

Фото с Pixabay.

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