Рецидивист с 10 судимостями сбежал из колонии на Николаевщине

В понедельник, 11 января, из Новобугского исправительного центра в Николаевской области сбежал 49-летний Сергей Ковин. Об этом сообщает «Преступности.НЕТ»

Заключенный уехал с территории центра на мопеде в неизвестном направлении. Сотрудники учреждения не знают, как ему удалось найти транспорт и сбежать.

Сейчас никакой информации о местонахождении мужчины нет. Полиция продолжает поиски. Очевидцев, которые видели беглеца, просят позвонить в полицию.

По данным ресурса, Сергей Ковин из Полтавской области. Он осужден за кражу с проникновением в помещение к 3,5 годам тюрьмы. До конца срока осталось почти полгода.

До этого у мужчины уже было десять судимостей с 1988 года. Его признали виновным в нескольких похищениях, хищении государственного имущества, хулиганстве, нарушении административного надзора, тяжком телесном повреждении, побоях и пытках, краже, разбое.

Всего он получил 33,5 года лишения свободы. Как оказалось, он уже бежал раньше из Александрийского исправительного центра. Зимой 2018 года он два дня провел в заброшенном доме и сдался правоохранителям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе заключенный сбежал по дороге в тюрьму, взломав аварийный люк в автозаке. А также рассказывали о поимке убийцы, сбежавшего из колонии на Львовщине.

Фото news. pn/

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