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Частное детективное агентство из Киева "сливало" секретную информацию россиянам

16:57 14 января 2021
Торговля базой данных

Бывший сотрудник Нацполиции организовал детективное агентство, которое продавало информацию из баз данных, в том числе и по заказу россиян и в интересах лиц, живущих на территории оккупированного Крыма.

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, на продажу шла информация из баз данных «Безопасная столица» КГГА о передвижении транспортных средств, данных банковских учреждений, Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, органов юстиции и других ведомств.

Помимо бывшего правоохранителя в агентстве трудились действующий сотрудник полиции, руководитель структурного подразделения налоговой службы, сотрудники государственного кредитно-финансового учреждения и сотрудники страхового бюро.

Помимо торговли данными, «детективы» проводили незаконную слежку и обеспечивали взлом электронных почтовых ящиков и мессенджеров. Стоимость «услуг» составляла от 100 до двух тысяч долларов.

«Задокументированы факты систематического сбыта указанной информации через подконтрольный анонимный канал мессенджера „Телеграмм“, в том числе по заказу российской стороны и в интересах лиц, проживающих на территории аннексированного АР Крым», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители провели обыски у сотрудников агентства, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Ранее в Днепре правоохранители разоблачили хакера, пытавшегося продать персональные данные украинцев. Это происходило перед местными выборами, а база данных по многим признакам совпадала с хранящейся в «Государственном реестре избирателей».

Фото сайта Киевской городской прокуратуры.

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