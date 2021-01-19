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Происшествия

Умер избитый товарищами военнослужащий мотопехотного батальона в Одессе

12:06 19 января 2021
больница

В понедельник, 18 января, в одесском военном госпитале умер военнослужащий 11-го мотопехотного батальона. Об этом сообщает «Думская», ссылаясь на источник в прокуратуре.

По информации ресурса, 32-летнего солдата-контрактника доставили в медучреждение 16 января с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомами.

Как стало известно, в тот день мужчину сильно избили в казарме сослуживцы, с которыми он поссорился во время совместного распития спиртных напитков.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленные тяжкие телесные повреждения, причинившие смерть потерпевшего».

11-й мотопехотный батальон дислоцируется в Подольске Одесской области.

Напомним, два дня назад в Одессе загорелась гостиница. В огне погибли 2 человека, еще двое были госпитализированы.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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