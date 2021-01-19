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Происшествия

Дворник родом из Индии замерз насмерть в Киеве

14:27 19 января 2021
Мороз

В Киеве насмерть замерз уроженец Индии, работавший дворником и обживший подвал в одном из домов на Борщаговке

Как сообщает «Типичный Киев», мужчину нашли на Героев Космоса, 1 в заброшенном автобусе с выбитыми окнами. Он лежал в штанах и рубахе, в одном кроссовке и с перемотанной головой.

Об умершем известно, что он работал дворником последние два года, а недавно попал в больницу с аневризмой и два дня пролежал без сознания. Когда мужчина попытался вернуться, то подвал, где он жил, был закрыт — в помещении оставались все его деньги, вещи и телефон.

Оказалось, что в ЖЭКе его уволили из-за временной потери трудоспособности.

Ранее сообщалось о ЧП в Одессе, где в госпитале умер военнослужащий 11-го мотопехотного батальона. В медучреждение 32-летний солдат-контрактник попал после застолья с сослуживцами, сильно избившими его в казарме.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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