В Тернополе неизвестный расстрелял ребенка, катавшегося на санках

В Тернополе пострадал 11-летний мальчик, катавшийся на санках возле школы — медики извлекли из его тела «30 инородных предметов, похожих на дробь».

Как сообщают в ГУНП в Тернопольской области, медики диагностировали у ребенка «множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием». У мальчика травмированы и внутренние органы — ему требуется операция, его доставили в столичную больницу.

«Правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие, которое изъяли и направили на экспертизу», — отметили в полиции и добавили, что следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Николаеве нетрезвый мужчина, которого разозлила компания, запускавшая фейерверк, открыл огонь из пистолета и ранил 10-летнего мальчика.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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