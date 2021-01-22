28.10 / 28.30 33.99 / 34.39
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Тернополе неизвестный расстрелял ребенка, катавшегося на санках

15:36 22 января 2021
Пистолет

В Тернополе пострадал 11-летний мальчик, катавшийся на санках возле школы — медики извлекли из его тела «30 инородных предметов, похожих на дробь».

Как сообщают в ГУНП в Тернопольской области, медики диагностировали у ребенка «множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием». У мальчика травмированы и внутренние органы — ему требуется операция, его доставили в столичную больницу.

«Правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие, которое изъяли и направили на экспертизу», — отметили в полиции и добавили, что следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Николаеве нетрезвый мужчина, которого разозлила компания, запускавшая фейерверк, открыл огонь из пистолета и ранил 10-летнего мальчика.

Иллюстративное фото с Pixabay.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Моргенштерн

«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

MARUV

MARUV «заставила» грязно ругаться на украинском языке популярного российского блогера

Пистолет

В Тернополе неизвестный расстрелял ребенка, катавшегося на санках

Тина Кароль

«Застегнула на бедрах»: Тина Кароль «устроила революцию» с сережками

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер