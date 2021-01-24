Смертельное ДТП под Винницей: молодой священник не справился с управлением автомобиля, пострадали его жена и дочь

В Винницкой области в городе Гайсин 22 января водитель автомобиля Volkswagen Passat съехал с дороги и столкнулся с отбойником. В результате аварии травмировалась 11-летняя дочь водителя и его жена. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.

Женщина во время оказания медицинской помощи скончалась в больнице. Авария произошла около 20:50. По предварительной информации следствия, 31-летний водитель Volkswagen Passat не избрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с дорожным отбойником. В результате аварии 32-летняя жена водителя с политравмой и 11-летняя дочь с травмой ноги каретой скорой помощи были доставлены в районную больницу.

У водителя взяты образцы крови для определения наличия или отсутствия в ней алкоголя. Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены после проведения ряда экспертиз. Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

По данным некоторых СМИ, за рулем автомобиля был священнник.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Житомире во время ДТП погиб заместитель начальника отдела УИАП ГУНП в Житомирской области Игорь Мороз. В ходе ДТП автомобиль столкнулся с троллейбусом.

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