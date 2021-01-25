Мужчина подорвал своего начальника на Кировоградщине

В Кировоградской области полицейские задержали жителя Кропивницкого района, которого подозревают в причастности к гибели руководителя одного из местных предприятий.

Как сообщают в ГУНП в Кировоградской области, ЧП случилось 21 января — в дежурную часть отделения полиции в городе Долинск сообщили о взрыве у ворот частного дома, во время которого погиб 64-летний местный житель.

На месте происшествия эксперты обнаружили фрагменты гранаты Ф-1. В содеянном заподозрили 34-летнего местного жителя — рабочего учреждения, где работал погибший.

«Следствие установило, что гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, на почве неприязненных отношений с руководителем предприятия, решил взорвать его автомобиль и заложил взрывное устройство. После происшествия, чтобы отвести от себя подозрение, мужчина обратился в полицию и сообщил о взрывчатке, заложенной под его автомобилем», — отметили в полиции и добавили, что правоохранители получили «достаточно фактических данных» о причастности мужчины к «обоим фактам совершения уголовных преступлений».

Злоумышленнику сообщили о подозрении, квалификация — ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемого отправили под стражу сроком на 60 суток.

Напомним, что в ночь на 25 января в Харькове во дворе одного из многоэтажных домов взорвалась граната — местные паблики не исключают покушения на общественного активиста движения «Мы -харьковчане» Алексея Поликашова.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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