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Происшествия

Стадо бизонов напало на посетителей эко-парка под Киевом: подробности инцидента

16:51 27 января 2021
Бизон

В эко-парке под Киевом семья подверглась нападению стада бизонов и зубра — люди, к счастью, не пострадали, а вот их автомобилю досталось.

Как сообщает телеканал «ICTV», об этом происшествии журналистам рассказал предприниматель Юрий Цвиркун, который приехал в парк в селе Медвин вместе с семьей.

По его словам, мужчина, работающий в парке, обещал их сопровождать, однако вскоре отвлекся. «Сотрудник хозяйства дал морковку и предложил покормить оленей и коней Пржевальского на соседнем поле. Мы, двое взрослых и четверо детей, пошли туда. Одно из животных начало брыкаться и чудом не ударило мою восьмилетнюю дочь», — рассказывает Юрий Цвиркун.

Когда люди вернулись к машине, которую они оставили на поле, то обнаружили рядом с ней бизонов и зубра. Животные начали их преследовать и семье пришлось спасаться бегством.

Взрослые и дети, по словам предпринимателя, добежали до выхода, однако ворота были закрыты на замок. В это время животные сосредоточили свое внимание на их машине.

Позже выяснилось, что их сопровождающий занялся другой группой и уехал на другое поле. Пострадавшие вызвали полицию и написали заявление.

Напомним, что на Тернопольщине два ротвейлера искусали мальчика-прохожего. Люди, сбежавшиеся на крики, защитили ребенка, а хозяин забрал собак. Оказалось, что мужчина плохо закрыл калитку во дворе, поэтому ротвейлерам удалось выбежать на улицу.

Иллюстративное фото из Википедии.

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