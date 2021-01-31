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Происшествия

Погибли мать и дочь: в Полтавской области в реке обнаружили тела двух женщин

14:30 31 января 2021
спасатели у реки

В субботу, 30 января, в селе Писаревка Полтавской области в реке Тагамлык спасатели нашли тела двух женщин — матери и дочери. Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.

Погибшими оказались женщины, которые живут рядом с рекой.

«Семья живет у реки. Муж сказал, что они могли пойти погулять. Скорее всего, женщина с дочерью провалились под лед. Свидетелей этого не было, уже нашли просто прорубь», — цитирует интернет-издание «Полтавщина» слова пресс-секретаря ГСЧС.

Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти.

Напомним, в Днепре таксист предотвратил самоубийство молодой женщины. Мужчина до приезда медиков общался с потенциальной самоубийцей.

Фото pl.dsns.gov.ua/

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