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Происшествия

Шкарлет предупредил о мошенниках, «работающих» от его имени

16:40 2 февраля 2021
Сергей Шкарлет

Аферисты пытаются договариваться о встречах от имени министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: „Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет“, а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече», — написал чиновник

Ему не известна цель этих звонков. Министр обратил внимание, что он обращается только с телефонов своей приемной, номера которых указаны на сайте ведомства. На эти же номера он попросил сообщать о звонках от мошенников.

Ранее аферисты начали распространять якобы номер телефона министра экономики Игоря Петрашко.

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