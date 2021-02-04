Врач запорожской больницы погибла, пытаясь реанимировать пациента, — Голубовская

Погибшая при пожаре в инфекционной больнице Запорожья медик Ольга Глива в момент возгорания интубировала пациента и не покинула лечебное учреждение. Об этом в своем Facebook сообщила коллега погибшей Ольга Голубовская.

«(Страшно) когда от чьего-то головотяпства погибают талантливые, умные, преданные своей профессии люди… наш золотой фонд, которого все меньше и меньше с каждым годом…» — написала она, сообщив, что погибшему врачу-реаниматологу было 26 лет и ее любили и уважали все — и больные, и персонал.

Спасатели установили, что возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где проходят лечение больные с COVID-19. В очаге опасности находились 12 человек, однако 9 из них удалось эвакуировать. Предварительная причина гибели медика и его пациентов — отравление угарным газом.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, посетивший больницу 4 февраля, констатировал лишь, что шансов спастись у погибшего медика и больных не было.

«Из того, что мы услышали, предварительно это мог быть взрыв: достаточно быстро распространился огонь и практически не было возможности спасти этих людей», — сказал Степанов.

Напомним, масштабный пожар в инфекционной больнице Запорожья произошел в ночь на 4 февраля. Кроме врача-реаниматолога, в огне погибли трое пациентов. Остальных находившихся в здании удалось вовремя эвакуировать.

Фото Facebook Ольги Голубовской

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