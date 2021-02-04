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Происшествия

Упавший с высоты самоубийца смертельно травмировал младенца в коляске

18:45 4 февраля 2021
Детская коляска

В Воронеже произошла трагедия: 30-летний мужчина упал из окна на коляску с 5-месячным ребенком. Как сообщает местный интернет-ресурс Вести Воронежа, трагедия произошла во дворе 17-этажного дома № 168/у на улице Острогожской.

По данным очевидцев, мама с коляской шла по тротуару, когда на них с высоты упал человек.

Соседи сообщили, что пострадавшему мальчику было 5 месяцев, он скончался в карете скорой помощи.

Женщине медики вкололи успокоительные препараты, она в шоке.

Появились фото с места трагедии.

Напомним, в Киеве 2 февраля с балкона 17 этажа выпала несовершеннолетняя девочка, причем это был уже третий подобный случай за сутки в столице.

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