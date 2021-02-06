27.71 / 27.92 33.10 / 33.49
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Сошли с рельсов восемь вагонов: в УЗ назвали причину задержки более чем на два часа ряда поездов

11:14 6 февраля 2021
авария на УЗ

В Украине задерживаются отправка и прибытие поездов южного направления в связи с аварией на станции Воскобойня. Об этом сообщили в «Укрзалізниці».

По информации ведомства, восемь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Воскобойня Днепропетровской области 6 февраля.

ЧП случилось в 02:05 во время движения по маршруту станций Кривой Рог — Нижнеднепровск-Узел. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ГСЧС Днепропетровской области.

По информации «УЗ», некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:
поезд № 116 Бердянск — Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
поезд № 38 Запорожье — Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
поезд № 12 Киев — Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
поезд № 92 Одесса — Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.

Сотрудники УЗ пытаются установить причины схождения грузовых поездов и ликвидировать последствия ЧП.

Напомним, в октябре 2020 в Кривом Роге с рельсов сошли 14 товарных вагонов. Ранее на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск сошли с рельсов подвижные составы, двигавшиеся в обоих направлениях.

Фото facebook.com/MNSDNE

286

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Анна Кошмал

"Невозможно отвести взгляд": звезда "Сватов" очаровала поклонников, забыв надеть белье под просвечивающее платье

Королева с мамой

Наташа Королева втянула мать в неприличную песню

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер