Сошли с рельсов восемь вагонов: в УЗ назвали причину задержки более чем на два часа ряда поездов

В Украине задерживаются отправка и прибытие поездов южного направления в связи с аварией на станции Воскобойня. Об этом сообщили в «Укрзалізниці».

По информации ведомства, восемь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Воскобойня Днепропетровской области 6 февраля.

ЧП случилось в 02:05 во время движения по маршруту станций Кривой Рог — Нижнеднепровск-Узел. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ГСЧС Днепропетровской области.

По информации «УЗ», некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

поезд № 116 Бердянск — Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;

поезд № 38 Запорожье — Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;

поезд № 12 Киев — Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;

поезд № 92 Одесса — Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.

Сотрудники УЗ пытаются установить причины схождения грузовых поездов и ликвидировать последствия ЧП.

Напомним, в октябре 2020 в Кривом Роге с рельсов сошли 14 товарных вагонов. Ранее на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск сошли с рельсов подвижные составы, двигавшиеся в обоих направлениях.

Фото facebook.com/MNSDNE

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