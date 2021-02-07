Под Тернополем Opel въехал в минибус, в числе пострадавших – двое детей

В Тернопольской области 7 февраля около 7:20 на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь произошло ДТП, в котором пострадали семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей. Об этом говорится в сообщении полиции Тернопольской области.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предварительная причина ДТП — тяжелые погодные условия и занос. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучача, не справился с управлением и автомобиль на не расчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный минибус марки Peugeot Expert», — сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, на момент происшествия в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых — двое несовершеннолетних. В другом авто — два человека. В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а 13-летний парень — черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу.

У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Черниговской области в дорожно-транспортом происшествии с участием автомобиля погибла 32-летняя беременная женщина, ехавшая по дороге на велосипеде. ЧП произошло около АЗС в поселке Березна — 40-летний местный житель сбил двух велосипедисток, одна из которых погибла, а вторая получила телесные повреждения.

Фото: отдел коммуникации полиции Тернопольской области

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