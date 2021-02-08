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Происшествия

Десятки домов без отопления: крупная авария произошла в киевской теплосети

14:38 8 февраля 2021
Авария

В ночь на понедельник, 8 февраля, в центре Киева прорвало трубопровод — без отопления и горячей воды остались жители 86-ти жилых домов.

Как сообщает КГГА, повреждение трубопровода зафиксировано по улице Лаврская, 13. Аварийные работы планируют завершить до конца текущего дня.

Отмечается, что поврежден трубопровод, который был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987 году). По данным столичной горгосадминистрации, порядка 80 процентов киевских тепловых сетей исчерпали нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

За подробной информацией о причинах отсутствия и сроках восстановления услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения следует обращаться в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по телефону: 15−57 (со стационарного телефона), (044) 500−1557 (с мобильного) или узнавать ее на сайте https: / /1557.kyiv.ua/login.

Ранее сообщалось об аварии на железной дороге — восемь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Воскобойня Днепропетровской области. Следствием стала задержка с отправлением и прибытием поездов южного направления.

Фото с сайта КГГА.

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