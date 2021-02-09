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Происшествия

Детсад в Киеве эвакуировали из-за холодильника: спасатели рассказали подробности

16:00 9 февраля 2021
Эвакуация

Во вторник, 9 февраля, в Святошинском районе Киева возник пожар в детском саду, из него эвакуировали 124 ребенка. Об этом пресс-служба ГСЧС Украины сообщает в своем Facebook.

Прибывшие в детсад пожарные установили, что возгорание произошло в холодильнике, находящемся в медицинском кабинете. Персонал заведения потушил огонь с помощью огнетушителя еще до прибытия спасателей. При пожаре никто не пострадал.

Из-за сильного задымления в комнатах пришлось всех детей эвакуировать в соседнее дошкольное учебное заведение — для этого использовались два автобуса. Также была перевезена приготовленная для детей еда.

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул в кафе, находящемся в центре Киева, — клубы дыма окутали заведение и жилой дом, в котором оно размещено.

Фото: ГСЧС Украины

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