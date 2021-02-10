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Происшествия

В Харькове после двухдневных поисков обнаружили тело пропавшего подростка

20:18 10 февраля 2021
Страшная находка

В Харькове под мостом обнаружили тело пропавшего 8 февраля подростка — 15-летнего Антона Логвинова. Как сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, к поиску школьника были привлечены около 500 правоохранителей, спасателей, курсантов и волонтеров. Они осматривали лесополосы, заброшенные дома, подвалы и чердаки.

Поисковая группа

В итоге спустя двое суток под мостом на Алексеевском жилмассиве (Шевченковский район) было найдено тело ребенка. Обстоятельства его смерти еще не установлены, хотя в полиции уже заявили, что признаков насильственной смерти на теле нет.

Тело нашли под мостом

Тем не менее уголовное производство открыто по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Напомним, ранее труп под мостом был найден в историческом центре Одессы. По словам звонившего в полицию, обнаруженное им тело было обгоревшим и находилось на матрасе.

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