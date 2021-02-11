Харьковчанин в прямом эфире угрожал устроить взрыв и порезать себе вены

В Харькове неадекватный мужчина вышел в прямой эфир в соцсети, сказав, что включил газ и квартира сейчас взлетит на воздух. После этого он взял нож и грозился еще и вскрыть вены.

Люди подключались к прямому эфиру и пытались его вразумить, но сделать это смогли лишь прибывшие на место правоохранители, сообщает местный Telegram-ресурс Харьков 1654.

В кадре видна кровь на полу квартиры — по словам задержанного, он успел ранить полицейского ножом. Тем не менее в сети не исключили, кто он сам разлил красную жидкость — для контента.

Задержанный харьковчанин

Напомним, минувшей осенью нетрезвый мужчина, который агрессивно себя вел по отношению к другим пассажирам, после замечаний устроил настоящую поножовщину в рейсовом автобусе сообщением Киев-Харьков. Тогда были ранены несколько человек.

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