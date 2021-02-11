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Происшествия

В Одессе уголовник насиловал своих дочерей: полиция рассказала подробности

16:00 11 февраля 2021
Наручники

В Одессе неоднократно судимый мужчина годами насиловал двоих дочерей — он начал развращать девочек, когда одной из них было 13 лет, а второй 16. На данный момент одна из сестер все еще несовершеннолетняя.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, 48-летнего мужчину задержали после того, как о насилии в семье правоохранителям сообщили посторонние люди. Сами же жертвы насилия были настолько запуганы, что молчали о происходящем дома не один год.

Сам насильник, пока это было возможно, убеждал девочек, что все, что с ними происходит, является нормой. Когда они начали сопротивляться, то отец начал применять к ним физическую силу и запугивание.

Потерпевшие признались, что не решались рассказать о действиях отца матери из-за страха. Одна из сестер задумывалась о самоубийстве. Собственно, и мать была жертвой домашнего насилия.

Ранее в Днепропетровской области, в Долгинцевском районе Кривого Рога, отчим приставал к 12-летней девочке. 32-летний мужчина, остававшийся дома с пятью детьми, мать которой оставалась с ночевкой у кумы, разбудили школьницу и начал к ней приставать. Девочка позвонила матери и попросила ее вернутся. После этого они обратились в полицию. .

Фото со странички ГУНП в Одесской области.

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