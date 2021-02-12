СБУ задержала двоих шпионов ФСБ

СБУ задержала двоих украинцев, завербованных российской спецслужбой, которая поставила перед ними задачи по сбору информации о боеготовности и обеспечения ВС Украины.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, агентов ФСБ задержали во время контролируемой передачи «тайных» документов и попытки их переправки российским кураторам по обусловленными каналам связи.

Отмечается, что задержанные, которые должны были узнать об эффективности новых образцов вооружения и военной техники ВСУ и перспективах перевооружения подразделений украинской армии, пытались завербовать разведчика одной из воинских частей.

«В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины», — отметили в украинской спецслужбе.

Напомним, что недавно в Харькове задержали очередного агента российской спецслужбы — сотрудник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собирать информацию о современной военной технике для ВСУ

Фото с сайта СБУ.

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