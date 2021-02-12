Необъяснимая трагедия в Харькове: кто мог убить 15-летнего Антона

Необъяснимая трагедия произошла в Харькове. 15-летний подросток Антон Логвинов, которого искали в окрестностях города двое суток, был обнаружен мертвым в двух километрах от дома, под Алексеевским мостом. Изначально в полиции сообщили, что на теле мальчика не обнаружено следов насильственной смерти. Однако есть свидетель, который утверждает, что на затылке у школьника была круглая рана, которая могла образоваться после удара по затылку. Об этом «ФАКТАМ» рассказал волонтер Андрей из поисковой группы «Милена», который принимал участие в поисках пропавшего Антона.

«К уже мертвому мальчику подходил бомж»

— Конечно, я видел тело мальчика, — сообщил Андрей. — Он лежал лицом вниз под слоем снега. Именно вниз лицом — это важная деталь, так как сейчас говорят, что рана на затылке у парня могла образоваться из-за того, что он ударился головой обо что-то острое. Но тот острый предмет, который, предположительно, мог находиться на земле под мостом, обнаружен не был.

Кровь была и на внутренней стороне капюшона куртки, в которую был одет Антон. Значит, когда его ударили по голове сзади, капюшон был у него на голове…

Кстати, через этот мост мы проходили с другими волонтерами наутро после исчезновения школьника, но его тела внизу не увидели. Ночью был сильный снегопад, а тело лежало под слоем снега.

Свою версию происшедшего «ФАКТАМ» поведал харьковчанин Егор Дубина, который утверждает, что он экстрасенс.

— Я видел такую картинку: Антон ругается с другими мальчишками, с которыми был на мосту. Потом его ударили. Потом к уже мертвому мальчику подходил бомж. Он обитает неподалеку, а когда тепло, ночует под мостом. Именно этот мужчина, скорее всего, мог видеть момент преступления, — заявил Егор Дубина. Заметим, что Егор предсказывал, что пропавшего Антона нужно искать в районе Алексеевского моста еще в первые сутки поисков.

«В последний раз сигнал телефона пропавшего мальчика был зафиксирован возле старой церкви на окраине леса»

Про Антона Логвинова в школе, в которой он учился, говорят только хорошее. У него были хорошие оценки. И он ни с кем не враждовал.

— Мы проверяли связи Антона накануне его исчезновения, — рассказал «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах, попросивший не раскрывать его имя. — В первую очередь нас интересовало, не состоял ли подросток в так называемых «группах смерти». Нет, не состоял. Но мы выяснили кое-что другое. Антон был большим любителем «заброшек». Он часто посещал заброшенные здания, коллекторы, подвалы. Обожал в одиночку гулять по лесу. Последнее фото, которое мы нашли на его странице в запрещенной в Украине социальной сети «Вконтакте», было из каких-то катакомб. Предположительно, это старый коллектор в районе Саржиного Яра. Часто Антона видели с металлоискателем в руках. Искал какие-то интересные старинные вещи.

Антон жил в благополучной семье: мама, отчим, сестра. В тот день, когда он исчез, примерно в пять вечера, он ходил в гастроном, где работает его мама, за сахаром. Потом вернулся домой. А примерно в семь вечера, когда дома никого не было, пошел гулять. Мама Антона говорит, что сын никогда не отключал телефон и всегда говорил, где находится. Но тут произошла какая-то неразбериха. Отчим решил, что Антон у мамы в магазине, а мама — что сын дома. Уже в 23:00 они спохватились и начали звонить мальчику, но его телефон был вне зоны. В последний раз сигнал с его телефона был запеленгован возле старой церкви, которая находится на окраине Алексеевского леса возле Института низких температур.

Наш источник в полиции рассказал «ФАКТАМ», что сейчас рассматриваются три версии гибели школьника: несчастный случай, убийство незнакомым человеком, а также версия об убийстве кем-то из близких знакомых.

Когда материал уже готовился к публикации, начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж заявил на брифинге: по результатам экспертизы, установлено, что телесные повреждения у погибшего школьника характерны для повреждений, полученных при падении с высоты. Вместе с тем Сергей Чиж не исключает версию умышленного убийства.

— Есть версия, что Антона могли убить в другом месте, а уже потом труп перенесли под мост. Такой вариант мы также рассматриваем. Но на месте обнаружения тела школьника найдены все его личные вещи. В том числе мобильный телефон и рюкзак, — заявил Сергей Чиж.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Харьковщине было обнаружено тело шестилетней Милены Шевелевой, которая поссорилась со своим двоюродным братом из-за того, что тот не дал ей покататься на велосипеде, и ушла в другую сторону от поселка Сосновка, куда приехала в гости с родителями. Тело девочки нашли в восьми километрах от дома ее бабушки.

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