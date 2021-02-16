Пьяные нацгвардейцы «при исполнении» подрались на Майдане: в сети всплыло скандальное видео

На Майдане произошло столкновение между бойцами Нацгвардии, охраняющими место проведения акции протеста предпринимателей. Видео опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News,

По утверждению участников акции, нацгвардейцы были в нетрезвом состоянии. На видео зафиксирован момент, как в результате конфликта двое бойцов Нацгвардии роняют на землю своего сослуживца и бьют его руками и ногами. Один из нацгвардейцев пытается их разнять, а четверо сослуживцев просто смотрят на происходящее.

По словам участников акции, МВД просило не обнародовать ролик, а взамен обещало организовать встречу с руководством полиции, чтобы согласовать установку пункта обогрева. Но встреча не состоялась, и предприниматели опубликовали видео.

Напомним, под Радой во время акции протеста предпринимателей произошли стычки с полицией.

Фото: МВД



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