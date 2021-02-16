27.77 / 28.00 33.50 / 33.90
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пьяные нацгвардейцы «при исполнении» подрались на Майдане: в сети всплыло скандальное видео

18:22 16 февраля 2021
Нацгвардия

На Майдане произошло столкновение между бойцами Нацгвардии, охраняющими место проведения акции протеста предпринимателей. Видео опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News,

По утверждению участников акции, нацгвардейцы были в нетрезвом состоянии. На видео зафиксирован момент, как в результате конфликта двое бойцов Нацгвардии роняют на землю своего сослуживца и бьют его руками и ногами. Один из нацгвардейцев пытается их разнять, а четверо сослуживцев просто смотрят на происходящее.

По словам участников акции, МВД просило не обнародовать ролик, а взамен обещало организовать встречу с руководством полиции, чтобы согласовать установку пункта обогрева. Но встреча не состоялась, и предприниматели опубликовали видео.

Напомним, под Радой во время акции протеста предпринимателей произошли стычки с полицией.

Фото: МВД

261

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Дмитрий Гордон

И про жену с сыном? Олег Винник рассказал Гордону «всё»

Марув

«Ловите меня на дорогах»: Maruv на день рождения получила не только мотоцикл

Олег Винник

Намекнул на Зеленского и Вакарчука? Олег Винник посоветовал умирать недостойным политикам

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер