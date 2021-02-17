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Происшествия

Хакеры из Украины поразили вирусом около 150 компаний в Европе и США

16:13 17 февраля 2021
задержание

В Киеве разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на компании в Европе и США. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Сообщается, что киберспециалисты СБУ в координации с представителями правоохранительных органов США и Франции провели масштабную спецоперацию. Они разоблачили группу хакеров, которые с помощью программы-вымогателя типа Egregor Ransomware вмешивались в работу серверов компаний европейских стран и США.

Вредоносное программное обеспечение предназначено для кражи персональных данных, паролей, логинов и платежных данных.

За неразглашение похищенной информации и дешифровки пораженных компьютерных сетей злоумышленники требовали большие суммы денег.

По предварительным данным, с использованием вирусной программы было поражено около 150 иностранных компаний. Убытки от деятельности группировки достигают 80 миллионов долларов США.

В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность.

Участникам группировки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей организатору группировки.

Напомним, ранее украинские правоохранители со своими коллегами из США разоблачили группу хакеров, осуществлявших массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США.

«ФАКТЫ» также писали о хакерских группировках, подконтрольных ФСБ России, которые атаковали сайты украинских государственных органов.

Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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