В Запорожье пациент больницы спас ребенка во время пожара. По счастливой случайности этот пациент сам оказался спасателем — 46-летний Владимир Шеремета работает в ГСЧС. В больнице Владимир лежал под капельницей, когда вдруг услышал от медперсонала, что загорелся соседний жилой дом. Недолго думая, мужчина бросился на помощь. В этот момент в доме, где летняя кухня уже была охвачена огнем, находился мальчик. Восьмилетний Ваня был так увлечен видеоуроком, что даже не заметил, как комната стала наполняться дымом. Огонь распространялся настолько быстро, что вот-вот заблокировал бы выход из дома. Появление Владимира Шереметы было как нельзя кстати.

«Дышать становилось все сложнее, в доме под штукатуркой уже начал плавиться пенопласт…»

Владимир Шеремета, спасатель с 25-летним стажем, лег в больницу, чтобы подлечить обострившиеся хронические болезни. Когда медсестры в отделении стали кричать о пожаре, мужчина сначала подумал, что горит сама больница.

— Медсестры кричали что-то вроде: «Горим! Здесь уже все в дыму!» И действительно, через несколько секунд я почувствовал в палате запах дыма, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Шеремета. — В тот момент меня как раз откапали. Но, когда услышал о пожаре, решил посмотреть, что происходит. В больничном коридоре дыма было еще больше. Я быстро надел ботинки, куртку и шапку и побежал на улицу. Чем ниже спускался по лестнице, тем тяжелее было дышать — и я сначала решил, что горит приемный покой. Потом увидел, что здание больницы в порядке.

Дым шел со стороны частного жилого дома, который находился буквально в пяти метрах от больницы. Из-за густого дыма даже не сразу разглядел, что именно там горит. Тем временем возле дома уже собралась толпа зевак, проклинающих пожарных на чем свет стоит. Люди возмущались — мол, минуту назад позвонили «101», а бригады до сих пор нет. Я попытался объяснить, что пожарная часть не за углом, а улицы завалены снегом — и пожарные не могут приехать за секунду.

Сам пошел в задымленный двор и увидел, что там горит летняя кухня. Она уже вся была охвачена огнем. На жилую часть дома огонь еще не перекинулся, но это могло произойти в любую минуту. А так как дом обшит пенопластом, он вспыхнул бы как свечка.

— Рядом с домом были его хозяева?

— Да, я увидел женщину, которая находилась в ступоре. Такую реакцию на пожар видел уже не впервые. Спросил у нее, хозяйка ли она. Женщина утвердительно кивнула. Мне удалось от нее узнать, что в самой летней кухне, к счастью, никого нет. Женщина сказала, что там был включен камин и работала стиральная машинка, из чего я понял, что произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Уже понимая масштаб возгорания, сам позвонил в пожарную часть и попросил прислать на место не одну, а хотя бы две пожарные машины. Диспетчер сообщил, что две машины уже выехали.

Сначала я думал, что эта женщина дома одна. На всякий случай спросил, нет ли кого в жилой части дома. На что она, будучи все в таком же растерянном состоянии, ответила: «В доме ребенок. Мой сын. У него сейчас видеоурок». Я спросил, где вход в дом. Женщина показала, но языки пламени от горящей летней кухни не дали мне его увидеть. Все было настолько близко, что я понял: огонь вот-вот перекинется на дверь жилого дома. Дом загорится, и выйти из него уже будет невозможно. Ребенка немедленно нужно было вывести на улицу!

Владимир тут же забежал в жилой дом. Говорит, что там сложно было дышать. Особенно в коридоре, где все пространство заполонил густой дым.

— Из коридора я попал в комнату, а затем — еще в одну, где и увидел мальчика, — продолжает Владимир Шеремета. — В его комнате дыма уже тоже было предостаточно. Ребенок испугался и бегал по комнате, не зная, что делать. Я осмотрел комнату и увидел решетки на окнах — значит, если огонь отрежет входную дверь, через окно мы не выйдем.

С каждой секундой дышать становилось все сложнее, в доме под штукатуркой уже начал плавиться пенопласт. Я позвал ребенка и сказал, что мы должны выйти на улицу. Спросил, где его курточка и обувь, — все-таки на улице 12 градусов мороза. Но мальчик так испугался, что ничего мне не сказал. Он только повторял: «У меня видеоурок, видеоурок!» Увидев в комнате два женских махровых халата, я решил закутать в них ребенка. Схватил его на руки и накрыл халатами с головой.

Спасатели всегда выносят детей именно так — чтобы ребенок в истерике не начал кусаться, не пытался вырвать себе волосы. Бывали разные случаи. К счастью, этот мальчик, несмотря на испуг, практически не сопротивлялся. Я понес его на улицу. Больше всего боялся, что выход из дома уже перекрыт огнем. Но мы, к счастью, успели пройти!

«Внук помнит, как «какой-то дядя схватил его, закутал и куда-то понес»

— Оказавшись на улице, я первым делом передал ребенка людям из толпы, — вспоминает Владимир Шеремета. — Попросил отнести мальчика в приемный покой больницы. Он был в шоке и к тому же успел надышаться дыма. В это время как раз приехали пожарные. Я их встретил и быстро рассказал, какие именно участки горят, куда огонь добрался, а куда еще нет. Я уже успел выяснить, что дом обесточен (видел, что автоматы выключены) — это означало, что пожарные могли приступать к тушению огня.

— Коллеги вас узнали?

— Начальник караула, увидев меня, удивился: «Ты что, здесь живешь?» «Не совсем», — говорю. Не стал рассказывать подробности, но потом они сами все узнали. В больницу тем временем прибежала мама мальчика. Ей понадобилось успокоительное… Когда я вернулся в больницу, ребенок уже сидел на кушетке и мог нормально разговаривать. Успел даже поговорить по телефону с бабушкой и успокоиться. К счастью, он совсем не пострадал. Я сказал ему, что «сейчас дяди пожарные все сделают» и он сможет вернуться домой.

«Любимая работа нашла меня на больничном, — говорит Владимир Шеремета. — Я не против. Самое главное, что все закончилось хорошо»

— Жилую часть дома удалось спасти?

— Да, но вот летняя кухня выгорела дотла. Там, как потом рассказала мама мальчика, у них была вся техника — стиральная машина, котел, плита, микроволновка. В жилом доме лишь расплавился козырек, немного — стены. Но там можно жить, и это главное.

Когда я увидел, что пожар потушен и мама с сыном в порядке, со спокойной душой смог вернуться в свою палату. Хотя я еще сам долго от этого отходил, переволновался. Вроде бы действовал на автомате, но боялся, что или не успею вынести ребенка и огонь охватит входную дверь, или он уже охватил стены и в доме упадет потолок. Хорошо еще, что мальчик не сопротивлялся. Я нес его в правой руке, прижимая к животу. Иначе не мог из-за своих проблем с позвоночником.

— Мне страшно даже думать о том, что могло случиться, если бы Владимир вот так внезапно не появился в нашем доме, — говорит бабушка восьмилетнего Вани Раиса Ивановна. — Когда загорелась летняя кухня, дочка ужасно испугалась. И совсем не подумала о том, что огонь может перекинуться на жилую часть дома, где был Ваня. А оказалось, что там весь дом уже был в дыму… Дочка сначала и не поняла, что Владимир — спасатель… Он появился так внезапно — как ангел-хранитель. Забежал в задымленный дом и спас нашего мальчика.

Ваня смутно помнит, как «в комнату забежал какой-то дядя, схватил его, закутал и куда-то понес». Говорит, что, когда этот дядя вынес его на улицу, там стоял страшный треск и с крыши летели куски шифера… Самое главное, что и Ваня, и дочка живы. Мы живем втроем, но меня, когда начался пожар, не было дома.

Сейчас мы, к сожалению, остались без кухни и практически без всей бытовой техники. Плита, котел, микроволновая печь, стиральная машинка, хорошая мебель — теперь ничего этого у нас нет. Мы еще даже не выносили из летней кухни все, что там выгорело. Пока не до этого, да и погода не позволяет. О ремонте пока нечего и думать…

Слава Богу, хотя бы есть где спать. Купаться ходим к соседям (у самих теперь нет горячей воды), а еду разогреваем на маленькой плите в комнате. Напишите, пожалуйста, что мы очень благодарны волонтерам из Красного Креста и Городского центра помощи, которые помогли нам после пожара. Они привезли и вещи, и еду. Помогли нам раскопать подвал, который находился под сгоревшей летней кухней. Там были наши закрутки, все запасы продуктов. Приехал помочь, кстати, и Владимир.

Через несколько дней после случившегося Владимир приехал проведать восьмилетнего Ваню и его маму. «Рад, что с Ваней все в порядке. А вот летняя кухня почти полностью сгорела», — говорит мужчина

Что касается Владимира Шереметы, то в ГСЧС хотят номинировать его на ежегодную всеукраинскую премию «Герой-спасатель года». Лечащий врач Владимира рассказала журналистам, что он лежал в больнице в предынфарктном состоянии. Несмотря на это, узнав о пожаре, сразу побежал на место ЧП.

— На самом деле все не так страшно, я вполне нормально себя чувствовал, — говорит Владимир. — Просто нужно было подлечиться. А как можно было оставаться в палате, если рядом пожар, а я все-таки имею какой-никакой опыт и знаю, что нужно делать? Можно сказать, работа сама меня нашла.

Такое, кстати, один раз уже было — во время отпуска. Я отдыхал в Бердянске, и там на берегу моря загорелось кафе с крышей из камыша. Пока пожарные тушили огонь, я помогал выводить на улицу людей и следил, чтобы никто из работников не зашел внутрь. А теперь вот любимая работа нашла меня на больничном (смеется). Я не против. Самое главное, что все закончилось хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю спасения украинцами-заробитчанами ребенка в польском городе Вронки.

Фото предоставлено пресс-службой ГСЧС в Запорожской области



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