Выпрыгнувшего с седьмого этажа мужчину патрульные поймали за ноги: момент попал на видео

В Кременчуге мужчина, издевавшийся над своими домочадцами, пытался выпрыгнуть с балкона 7 этажа, но патрульным удалось поймать его за ноги.

Как сообщили в МВД, два инспектора прибыли на вызов о домашнем насилии.

Женщина сообщила, что сожитель ссорится и оскорбляет ее. Просила полицейских приехать быстрее.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть.

Патрульные отреагировали мгновенно. Один из них почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал их обоих.

Правоохранители передали насильника врачам. Его госпитализировали в специализированный медучреждения.

Напомним, ранее публичный суицид совершил полицейский.

«ФАКТЫ» писали о трагических случаях, произошедших за последнее время в Киеве. Расставались с жизнью школьницы. Подростки выпадали с балконов или окон многоэтажек.

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