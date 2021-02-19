В Киеве группа спортсменов-чемпионов зверски избила в метро сотрудников СБУ: подробности инцидента

В Центре «Миротворец» сообщили о нападении «группы лиц» на двоих сотрудников СБУ — один из силовиков сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

«11.02.2021 года на станции метро „Университет“ в Киеве группа лиц напала на двух сотрудников СБУ, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Центр „Миротворец“ просит тех, кому известны нападающие, предоставить информацию о них», — говорится в сообщении, размещенном на страничке центра в соцсетях.

В комментариях к этому посту выложили и видео происшествия в столичной подземке.

Так, об этом случае со ссылкой на информированные источники пишет «Резонанс». Отмечается, что речь идет о молодых профессиональных спортсменах — всего семь человек — мастерах спорта по боевому самбо, неоднократных победителях национальных чемпионатов и международных соревнований. При этом издание называет все имена и фамилии подозреваемых — им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Сообщается, что спортсмены не платили за проезд в метро, просто перепрыгнув через турникеты. Им сделали замечание сотрудники СБУ, ехавшие рядом на эскалаторе. И спортсмены «отомстили» им уже на платформе.

Компетентный источник утверждает, что у попавшего в больницу сбушника — перелом костей носа, носовой перегородки, открытая черепно-мозговая травма. Пострадавший — офицер военной контрразведки, который воевал на Донбассе, в том числе, в Широкино и Авдеевке.

По данным «Резонанса», 18 февраля суд избрал спортсменам меру пресечения — двоих несовершеннолетних передали под надзор родителей, остальных отпустили под личное обязательство. При этом, по информации журналистов, родители спортсменов инициировали кампанию по дискредитации сотрудников СБУ.

Ранее в сети сообщали о нападении в центре Киева на участника АТО, который почти три года провел в плену у боевиков. Парамедик и военнослужащая ВСУ Tanya Nun сообщила, что на мужчину напали люди, которым он посигналил на дороге.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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