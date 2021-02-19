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Происшествия

В Киеве водитель убил пешехода, который решил с ним поспорить: объявлен план «Перехват»

16:09 19 февраля 2021
Полиция

В пятницу, 19 февраля, в Киеве произошла драка между водителем и пешеходом, которая привела к смертельному исходу, полиция разыскивает убийцу. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный»

«Похоже, что не поделили, кто кого будет пропускать на пешеходном переходе, и пошло-поехало…» — говорится в сообщении.

По предварительной информации, драка произошла возле театра им. Ивана Франко. Водитель ударил пешехода, после чего тот умер. Врачи скорой помощи помочь не смогли.

Правоохранители объявили план «Перехват»: в Киеве разыскивали автомобиль Hyundai Sonata, в результате водителя задержали.

Ранее сообщалось, что в Харькове объявили план «Перехват» после покушения на активиста движения «Мы-харьковчане» Алексея Поликашова, которого пытались убить при помощи гранаты.

Фото: peugeot.ua

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Полиция

В Киеве водитель убил пешехода, который решил с ним поспорить: объявлен план «Перехват»

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