Под Харьковом горят склады: на помощь спасателям отправили пожарный поезд
В Песочине под Харьковом возник пожар на складах, расположенных в микрорайоне Рыжов. По словам помощника начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина в комментарии Depo Харьков, горит цех по изготовлению термопластика.
На месте работают 10 подразделений на автоцистернах: 7 подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, два подразделения университета гражданской защиты и подразделение местной пожарной команды.
Угрозы прилегающим к складам жилым домам сейчас нет.
По данным местных СМИ, площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров.
На место направляется пожарный поезд.
Данных о пострадавших на данных момент нет.
Напомним, 2 февраля пожар возник на территории ТЦ «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.46
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