Под Харьковом горят склады: на помощь спасателям отправили пожарный поезд

В Песочине под Харьковом возник пожар на складах, расположенных в микрорайоне Рыжов. По словам помощника начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина в комментарии Depo Харьков, горит цех по изготовлению термопластика.

На месте работают 10 подразделений на автоцистернах: 7 подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, два подразделения университета гражданской защиты и подразделение местной пожарной команды.

Угрозы прилегающим к складам жилым домам сейчас нет.

По данным местных СМИ, площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров.

На место направляется пожарный поезд.

Данных о пострадавших на данных момент нет.

Напомним, 2 февраля пожар возник на территории ТЦ «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

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