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Происшествия

Печальный инцидент на стройке: в Киеве рабочему оторвало ногу бетонным миксером

13:23 21 февраля 2021
Стройка

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на строительной площадке в Шевченковском районе Киева. В результате происшествия пострадал 20-летний парень, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Киеве.

«Сегодня в полицию Киева поступило сообщение, что во время работ на строительной площадке мужчине оторвало ногу. На место происшествия сразу прибыли врачи и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера. Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования. Парня госпитализировали. Следователи решают вопрос о правовой квалификации события.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Одессе, где продолжается строительство большого ЖК Green's, случился обвал котлована и строительных конструкций. Как сообщили очевидцы, «эта тяжелая масса полностью „накрыла“ строителей». Погибли два человека.

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