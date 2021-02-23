В деле о резонансном убийстве в Харькове, которое произошло 22 февраля на ступеньках супермаркета «АТБ», появился неожиданный поворот. По пока не подтвержденной в полиции информации, глава частного предприятия «Пантера», известный в городе ювелир Александр Ч. может быть не жертвой, а убийцей.

«Подозреваемый в убийстве прятался в селе под Харьковом»

Официальную версию происшествия «ФАКТАМ» сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области:

— Люди услышали выстрелы. Полиция прибыла на место преступления, где был обнаружен труп 40-летнего мужчины. Сразу же был объявлен план-перехват. Полицейские разыскивали два автомобиля. Уже несколько часов спустя подозреваемый в убийстве был задержан. Ему 50 лет.

Следствие пока не дает нам никакой информации, и поэтому мы ничего не можем сказать ни о личности убийцы, ни о причинах совершения преступления. Возможно, какая-то официальная информация появится 23 февраля, ближе к вечеру. Единственное, что можно добавить, что мужчину убили выстрелом в голову, — рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций Харьковской областной полиции.

А вот неофициальная версия более интересная. И она ставит все с ног на голову. По информации источника «ФАКТОВ» в правоохранительных органах, ювелир Александр Ч. является не жертвой, а подозреваемым в совершении преступления.

— По подозрению в совершении убийства задержали 50-летнего мужчину, которого в местных telegram-каналах называют Александр Ч. Речь идет как раз про владельца ювелирного бизнеса Ч. Ведь убитому 40 лет. А ювелиру — как раз 50 лет.

Интересная деталь, что в момент совершения убийства кто-то отключил все камеры видеонаблюдения в округе. Тем не менее от свидетелей появилась информация о двух автомобилях, которые видели в момент совершения преступления — Audi и Skoda Superb.

Через несколько часов полицейские вышли на подозреваемого. Его задержали в селе Ольховка, что под Харьковом. Сейчас проводятся следственные действия, подозреваемого допрашивают. Есть информация, что ювелир застрелил своего оппонента из-за долга, который тот не отдавал. Сначала возникла ссора. Потом ювелир выстрелил один раз в голову своему должнику и скрылся на автомобиле.

«В контрабанде золота из Италии должны были участвовать депутат областного совета и заместитель прокурора»

Источник в полиции также рассказал «ФАКТАМ», что в 2006 году Александр Ч. был в центре так называемого «золотого скандала»:

— Ювелира хотели вовлечь в контрабанду золотых изделий из Италии. Там были замешаны «большие» люди: депутат областного совета, ранее занимавший высокие посты в полиции, и заместитель прокурора. Они организовывали прикрытие, за что нужно было отчислять им по 5 тысяч долларов ежемесячно, плюс за каждый грамм золота — по 25 центов. Александр Ч. отказался от этой сделки и… вскоре был арестован налоговой полицией за якобы махинации с акцизами.

Есть мнение, что арест известного ювелира был своеобразной местью за несговорчивость. Тем более что ранее Ч. писал в полицию заявление на руководителя пробирного контроля Сергея С., которого обвинял в махинациях с золотом. По заявлению Ч., в Украину завозилось дешевое турецкое золото, а потом на него ставилось клеймо будто бы украинского производителя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как таксист двумя ударами убил на пешеходном переходе 52-летнего сотрудника Киевской таможни.

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