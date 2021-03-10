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Происшествия

В Бердянске прогремел смертельный взрыв в многоэтажном доме

13:06 10 марта 2021
Последствия взрыва

В Бердянске (Запорожская область) утром 10 марта прогремел взрыв на 7 этаже многоквартирного дома по улице Волонтеров. По информации областного управления полиции, правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства.

На данный момент подтверждена гибель двоих мужчин 50 и 60 лет, тогда как 50-летняя женщина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая оценка и квалификация.

В то же время местные СМИ уверены, что в квартире пострадавших взорвалась граната.

Они же публикуют фото с места трагедии.

Напомним, в конце февраля взрыв гранаты прогремел в жилом секторе Дрогобыча на Львовщине. Там также погибли двое мужчин, а женщина получила ранения и была госпитализирована.

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